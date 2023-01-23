『Fantasy Flight Games Arkham Horror The Card Game The Dunwich Legacy Inve【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 41分に出品され03月23日 12時 41分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Various FFGAHC65

・THIS IS AN EXPANSION TO THE ARKHAM HORROR CARD GAME: You will need the Arkham Horror: The Card Game core set in order to play with this expansion.

・A LIVING CARD GAME OF ELDRITCH MYSTERY: Something evil stirs in Arkham and only you can stop it. Blurring the traditional lines between roleplaying and card game experiences Arkham Horror: The Card Game is the Living Card Game of Lovecraftian mystery monsters and madness!

・COOPERATIVE GAME: You and your friends become invest