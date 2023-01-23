『Arnold Palmer(アーノルドパーマー) キャディーバッグ APCB-01 SV【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 10分に出品され03月22日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Arnold Palmer(アーノルドパーマー) キャディーバッグ APCB-01 SV



【商品説明】

・サイズ:7.5型

・原産国:中国

・性別:男性/女性

・素材:ポリエステル



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 88.00 cm

重量 : 2.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。