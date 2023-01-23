『療法食 プリスクリプション・ダイエット ドッグフード r/d 体重減量 チキン 3kg【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 16時 36分に出品され04月12日 16時 36分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

療法食 プリスクリプション・ダイエット ドッグフード r/d 体重減量 チキン 3kg



【商品説明】

・低脂肪・低カロリー・高食物繊維に調整

・健康をサポートし、免疫力を維持します。

・健康的な体重減量に役立ちます。

・健康的な脂肪代謝と筋肉量の維持に役立ちます。

・可溶性繊維と不溶性繊維のバランスの良い組み合わせ

・満腹感が持続します。

・高レベルのL-カルニチンを配合



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 33.90 cm

重量 : 3.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。