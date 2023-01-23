『療法食 プリスクリプション・ダイエット ドッグフード r/d 体重減量 チキン 3kg【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 16時 36分に出品され04月12日 16時 36分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
療法食 プリスクリプション・ダイエット ドッグフード r/d 体重減量 チキン 3kg
【商品説明】
・低脂肪・低カロリー・高食物繊維に調整
・健康をサポートし、免疫力を維持します。
・健康的な体重減量に役立ちます。
・健康的な脂肪代謝と筋肉量の維持に役立ちます。
・可溶性繊維と不溶性繊維のバランスの良い組み合わせ
・満腹感が持続します。
・高レベルのL-カルニチンを配合
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 29.10 cm
奥行 : 33.90 cm
重量 : 3.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
909 入札履歴
終了
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