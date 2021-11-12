『新品 THE MASTERS 2021 日本人初制覇 松山英樹 4日間の激闘 豪華版 / (5枚組DVD) TCED6007-TC【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 14時 54分に出品され04月16日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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4日間の激闘全記録」に加え、4日間の松山選手全ホールを網羅した5枚組完全保存版。
＜仕様＞
5枚組DVD
言語 : 日本語
メディア形式 : 色， ドルビー
時間 : 4 時間 10 分
出演 : 松山英樹
販売元 : TCエンタテインメント
原産国 : 日本
ディスク枚数 : 5
発売日：2021.11.12
品番：TCED6007 JAN：4571519900984
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落札価格8002円
336 入札履歴
終了
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