『角松敏生／TOSHIKI KADOMATSU 40th Anniversary Live（通常盤） [DVD]【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 06時 38分に出品され03月12日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2021/12/01 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2021/09/20 角松敏生 角松敏生映像作品 内容:WAY TO THE SHORE／SEA LINE／Lady Ocean／MIDSUMMER DRIVIN’／AIRPORT LADY／RAIN MAN／You’re My Only Shinin’ Star／A Night in New York／Gazer／SHIBUYA／浜辺の歌／Morning After Lady／I CAN GIVE YOU MY LOVE／CATCH ME／Tokyo Tower／to be or not to be／LIVE／風車／大人の定義／恋ワズライ／Believing／My Sugar／Smile［BGM］／まだ遅くないよね／夜の蝉／TWO OF YOU／Always Be With You［BGM］／THE LIFE〜いのち〜／東京少年少女／It’s So Far Away／YOKOHAMA Twilight Time／RUSH HOUR／OFF SHORE／IF YOU…／I Can’t Stop The Night／RAMP IN／TAKE IT AWAY／REMEMBER YOU／飴色の街／ALL IS VANITY／さよならなんて絶対言わない／君をこえる日／Never Gonna Miss You／Girl in the Box〜22時までの君は…／TAKE YOU TO THE SKY HIGH／CAT WALK／ILLUMINANT／ILE AIYE〜WAになっておどろう／No End Summer 解説:日本の男性シンガーソングライター＆音楽プ