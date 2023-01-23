『B371-6B 象印 内釜(NP-RH05炊飯ジャー用)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 08分に出品され02月13日 16時 08分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
B371-6B 象印 内釜(NP-RH05炊飯ジャー用)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
338 入札履歴
終了
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