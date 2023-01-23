『B371-6B 象印 内釜(NP-RH05炊飯ジャー用)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 08分に出品され02月13日 16時 08分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

B371-6B 象印 内釜(NP-RH05炊飯ジャー用)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。