『ジャンスポーツ リュック ライトパック国内正規品 パソコン収納 ベリーリシャスパープル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 15時 31分に出品され04月25日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャンスポーツ リュック ライトパック国内正規品 パソコン収納 ベリーリシャスパープル



【商品説明】

・タテ:46 cmX ヨコ:33 cmX マチ:21 cm

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: コーデュラナイロン+レザー



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 29.72 cm

奥行 : 48.77 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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