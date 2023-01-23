『イーシス リュック メンズ レディース 通学 通勤 バックパック 大容量 大人 ジム 2way リュックサック アウトドア 黒 ブラック 多【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 01時 55分に出品され04月12日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーシス リュック メンズ レディース 通学 通勤 バックパック 大容量 大人 ジム 2way リュックサック アウトドア 黒 ブラック 多
【商品説明】
・※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 38.60 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
106 入札履歴
終了
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