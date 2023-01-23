『白井産業 テレビ 台 ローボード ナチュラルブラウン 幅56.6 高さ45.9 奥行29.4cm HNB-4555D ホノボーラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 03分に出品され03月20日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
白井産業 テレビ 台 ローボード ナチュラルブラウン 幅56.6 高さ45.9 奥行29.4cm HNB-4555D ホノボーラ
【商品説明】
・【天板耐荷重】12kg
・【本体サイズ】幅56.6×奥行29.4×高さ45.9cm
・【本体素材】プリント紙化粧繊維板
・【生産国】ベトナム
・【異素材】引手:亜鉛合金
・【表面素材】プリント紙化粧繊維板
・お客様組立品です。
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 59.00 cm
重量 : 11.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8002円
82 入札履歴
終了
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