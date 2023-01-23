『白井産業 テレビ 台 ローボード ナチュラルブラウン 幅56.6 高さ45.9 奥行29.4cm HNB-4555D ホノボーラ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 03分に出品され03月20日 00時 03分に終了予定です。即決価格は8,002円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

白井産業 テレビ 台 ローボード ナチュラルブラウン 幅56.6 高さ45.9 奥行29.4cm HNB-4555D ホノボーラ



【商品説明】

・【天板耐荷重】12kg

・【本体サイズ】幅56.6×奥行29.4×高さ45.9cm

・【本体素材】プリント紙化粧繊維板

・【生産国】ベトナム

・【異素材】引手:亜鉛合金

・【表面素材】プリント紙化粧繊維板

・お客様組立品です。



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 11.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。