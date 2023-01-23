『ギフトボックス込 ベアフットドリームス メリーマイヤー ギフトセット ぬいぐるみ ブランケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 20時 24分に出品され03月19日 20時 24分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Brand】

ブランケット：BAREFOOT DREAMS / ベアフットドリームス

ぬいぐるみ：MARY MEYER / マリーメイヤー



【Model】

ブランケット：551/531

ぬいぐるみ：53390(Small Grey Putty Bear)

53370(Small Cream Putty Bear)

42620(Putty Nursery Elephant)

42690(Putty Nursery Giraffe)

42650(Putty Nursery Panda)

67442(Putty Nursery Bunny)



【Material】

ポリエステル 100%



【Accessory】

ブランドタグ