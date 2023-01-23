『【送料無料】アードベッグ コリー ヴレッカン 箱入 正規品 57％ 700ml モルトスコッチウイスキー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 06時 01分に出品され04月01日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フレンチオーク新樽で熟成した原酒の使用による

スパイシーで力強い味わい。

コリーヴレッカンとはアイラ島付近にある

世界で2番目に大きい渦潮の名前。



原産国名：スコットランド

地域：アイラ

原料：モルト

度数：57度 容量：700ml

種類：ウイスキー