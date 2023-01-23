『スペクトラムブランズジャパン テトラ パワーLEDプレミアム 30【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 01分に出品され03月27日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】



明るさにこだわった850ルーメン。Ra94の高い演色性。デュアルタイマー内蔵で、ブルー＆レッドランプとホワイトランプの点灯、消灯時刻を個別に設定可能。IPX7の防水性能(ライト部)。水草の育成に有効な400〜500nm、600〜660nmの波長を強化。(※特に一般的なLEDライトにおいて極端に落ち込む480前後の波長を強化しています。)ライト部は薄さ10mmのスリムデザイン。



材質/素材

アルミニウム、樹脂製



原産国または製造地

中華人民共和国