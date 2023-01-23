『スペクトラムブランズジャパン テトラ パワーLEDプレミアム 30【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 01分に出品され03月27日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
明るさにこだわった850ルーメン。Ra94の高い演色性。デュアルタイマー内蔵で、ブルー＆レッドランプとホワイトランプの点灯、消灯時刻を個別に設定可能。IPX7の防水性能(ライト部)。水草の育成に有効な400〜500nm、600〜660nmの波長を強化。(※特に一般的なLEDライトにおいて極端に落ち込む480前後の波長を強化しています。)ライト部は薄さ10mmのスリムデザイン。
材質/素材
アルミニウム、樹脂製
原産国または製造地
中華人民共和国
アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト
¥ 7998
観賞魚の水質浄化安定剤 ミラクルバクテ500ml液体タイプ
¥ 7998
コトブキ 水槽 フラットLED SS900 シルバー
¥ 7998
人工海水 コーラルプロソルト ２１０リットル７ｋｇ レッドシー サンゴ 成長 ＬＰＳ ＳＰＳ
¥ 7997
■カイスイマレン 人工海水 マリンソルト 600L用 MS600【4965892:0】[送料別途見積り][法人・事業所限定][直送][店頭受取不可]
¥ 7996
Tetra テトラ オールグラスアクアリウム420 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7996
Tetra テトラ オールグラスアクアリウム420 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7996
GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラック450BK
¥ 7996
アクアギーク コンティニュアムアクアティクス メタルスクレイパー600
¥ 7995
水槽セット アクアシステム ASP基本セット ニューアール250 Hz共用
¥ 7995
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7993
カミハタ アクアリウム用 ゼリー状接着剤 クリア 3本入
¥ 7993
アクアシステム アクシー ファインスポット LED 10W ホワイト
¥ 7991
活魚水槽用網 ST-11扇網 径330mm 柄長さ600mm 深さ300mm 細目3.0mっまたは3.8mm
¥ 7991
活魚水槽用網 ST-11扇網 径330mm 柄長さ600mm 深さ200mm 中目5.5mm
¥ 7991
AQ-60 バックスクリーン 600 黒
¥ 7991
API Quick Start Water Conditioner for Aquariums， 16-Ounce by API
¥ 7988
寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600ブラック
¥ 7988
落札価格8001円
154 入札履歴
終了
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