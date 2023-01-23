『Chuckit! ボールランチャー(色が異なります) 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 21時 41分に出品され03月28日 21時 41分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Chuckit! ボールランチャー(色が異なります)Chuckit! Classic Ball Launcher， Medium (26 Inch)ブランド：Chuckit!商品サイズ：Medium (2.5"" Ball)高さ：2 cm横幅：9 cm奥行：70 cm g商品番号：6400色：Blue，Orange素材：Plastic