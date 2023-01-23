『デバイス フォルマリッチ メガボディバッグ メガ ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 22分に出品され03月11日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デバイス フォルマリッチ メガボディバッグ メガ ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ:36 cmX ヨコ:23 cmX マチ:11 cm
・メイン素材: 表地:帆布
・留め具の種類: ジッパー
・表地: 帆布
・表地:帆布
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 34.20 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8001円
345 入札履歴
終了
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