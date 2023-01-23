『デバイス フォルマリッチ メガボディバッグ メガ ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 22分に出品され03月11日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デバイス フォルマリッチ メガボディバッグ メガ ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ:36 cmX ヨコ:23 cmX マチ:11 cm

・メイン素材: 表地:帆布

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 帆布

・表地:帆布



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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