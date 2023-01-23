『スラッシャー リュック 23L THR-174 ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 14分に出品され04月01日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「THRASHER(スラッシャー)」より引用"



【商品名】

スラッシャー リュック 23L THR-174 ベージュ



【商品説明】

・サイズ/(本体)約W33×H43×D16cm (容量)23L

・ポケット/【外側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 【内側】オープンポケット×1

・生産国/ベトナム

・留め具の種類: ファスナー

・素材/ポリエステル600D PU

・表地: ポリエステル

・重さ/約530g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ スラッシャー

リュック

23L

THR-174

ベージュ