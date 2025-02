Antec ARGB搭載、強化ガラス仕様のMicro ATX対応コンパクトPCAntecケース DP301M BLACK【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

Antec ARGB搭載、強化ガラス仕様のMicro ATX対応コンパクトPCAntecケース DP301M BLACK



・Compatible Power Supply: ATX standard power supply up to 6.7 inches (170 mm)

・Compatible with CPU coolers up to 6.3 inches (160 mm)

・Compatible with large radiators of 11.0 inches (280 mm)

・Convenient cable hole and back wiring space

・Ensures 360mm expansion card space

・Supports up to 6 120mm fans

Toolless 3.



高さ : 26.00 cm

横幅 : 46.20 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 6.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。