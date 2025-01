[アナログ盤 (EP)]/ビリー・アイリッシュ/ホエン・ウィ・オール・フォール・アスリープ、ホエア・ドゥ・ウィ・ゴー? (コレクターズ・エディション【2025年度カレンダ】

商品情報

【この商品は輸入盤です】大ヒット・デビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』を7枚の7インチ・アナログ・レコードに2曲ずつ収録したコレクターズ・ボックス・セット。 各レコードのスリーヴにはそれぞれ異なる写真が使われ、歌詞も掲載。 各スリーヴのジャケットはBOXのフロント・カヴァーとして交換して使用可能。 ボックスは100%リサイクル可能な紙で作られ、エコ・フレンドリーなソフト・タッチ・コーティング仕上げ。 7インチ・レコードのジャケットはリサイクル可能な原料に印刷。