『ライフライク ペット用キャリー キャンバストートバッグ 43R003 レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 58分に出品され03月13日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】

本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×52×35cm

本体重量:0.73kg



【商品説明】

どこでもワンちゃんと一緒にお出かけできるバッグ。大容量のゆったりサイズ!



【商品詳細】

ブランド：ライフライク

商品名：ライフライク ペット用キャリー キャンバストートバッグ 43R003 レッド

製造元：ライフライク

商品番号：4580408724549

商品内容：無し

色：レッド



【当店からの連絡】