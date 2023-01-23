『ライフライク ペット用キャリー キャンバストートバッグ 43R003 レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 58分に出品され03月13日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×52×35cm
本体重量:0.73kg
【商品説明】
どこでもワンちゃんと一緒にお出かけできるバッグ。大容量のゆったりサイズ!
【商品詳細】
ブランド：ライフライク
商品名：ライフライク ペット用キャリー キャンバストートバッグ 43R003 レッド
製造元：ライフライク
商品番号：4580408724549
商品内容：無し
色：レッド
【当店からの連絡】
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落札価格8000円
698 入札履歴
終了
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