『不二貿易:ペットソファ(チェスターフィールド風) BR 00045233(メーカー直送品)(地域制限有) ペット カウチソファ ソファ ペットソファ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 25分に出品され03月31日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
構造部材:天然木
張り材:ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム
JANCD：4953980452337
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落札価格8000円
653 入札履歴
終了
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