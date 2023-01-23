『アンクール Un coeur カラートート 311285 10 (black)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 36分に出品され03月11日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンクール Un coeur カラートート 311285 10 (black)
【商品説明】
・タテ30cmxヨコ(上部48cmx底部37cm)xマチ13cmx持ち手の高さ24cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・メイン素材: 表地: 合成皮革
・原産国:中国
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合成皮革
・重量:700g
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8000円
932 入札履歴
終了
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