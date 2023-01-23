『PS4用ADP-300FR電源 電源バッテリーユニットの交換CUH-7215BN17-300P1Aプレイステーション4PRO-7200に適合【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 02時 11分に出品され03月04日 02時 11分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PS4用ADP-300FR電源 電源バッテリーユニットの交換CUH-7215BN17-300P1Aプレイステーション4PRO-7200に適合
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8000円
610 入札履歴
終了
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