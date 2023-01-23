『センチュリー ポートを増やしタイ IEEE1394b(FireWire800) 3ポート PCIe接続インターフェイスカード CIF-FW8【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 05分に出品され03月26日 11時 05分に終了予定です。即決価格は8,000円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
センチュリー ポートを増やしタイ IEEE1394b(FireWire800) 3ポート PCIe接続インターフェイスカード CIF-FW8
【商品説明】
・バス：PCI Express転送方式：IEEE1394OS：汎用
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8000円
681 入札履歴
終了
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