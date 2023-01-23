『ONOFF オノフ トートバッグ レッド OV0221-03【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 08分に出品され04月08日 05時 08分に終了予定です。即決価格は7,999円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ONOFF オノフ トートバッグ レッド OV0221-03



【商品説明】

・ふたカバー付きトートバッグ

・小物が整理しやすいファスナー付きポケット

・素材:ポリエステル、サイズ:36×18×40(cm)、カラー:レッド

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 36.40 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。