『マキタ 芝刈機替刃 リール刃 230mm三枚刃 適用モデル:MLM2350 A-52255【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 19分に出品され04月23日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,999円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキタ 芝刈機替刃 リール刃 230mm三枚刃 適用モデル:MLM2350 A-52255



【商品説明】

・品番:A-52255



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 13.30 cm

奥行 : 29.90 cm

重量 : 1.43 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。