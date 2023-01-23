『ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e リーフ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 04時 31分に出品され03月18日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,999円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e リーフ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.5×9.5×11cm

・本体重量:0.305kg



【サイズ】

高さ : 9.91 cm

横幅 : 10.41 cm

奥行 : 11.94 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。