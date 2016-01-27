『速水奨／LIVE VIDEO ネオロマンス 20th アニバーサリー・フィナーレ 豪華版 (初回限定) 【DVD】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 25分に出品され03月30日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,999円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD

発売日:2016/03/23

販売元:ユニバーサルミュージック



収録:Disc.1／01.開演前のご案内〜天使の翼 〜Carry on your dream〜 ＜オープニング＞#開演前のご案内#天使の翼 〜Carry on your dream〜／02.オープニング 〜イントロダクション〜 ＜オープニング＞／03.オープニング ＜オープニング＞／04.光の翼 ＜ライヴコーナー1＞／05.忘れえぬ面影 ＜ライヴコーナー1＞／06.Auftakt ＜ライヴコーナー1＞／07.ブリッジドラマ1 ＜ミュージックショー1：『下天の華』＞／08.ミニドラマ〜希望の光輝 ＜ミュージックショー1：『下天の華』＞#ミニドラマ#希望の光輝／09.ブリッジドラマ2 ＜ミュージックショー1：『下天の華』＞／10.『金色のコルダ4』コーナー／11.×で大分析！ 20th Question／12.『アンジェリーク ルトゥール』コーナー／13.愛のメッセージ「Xmas present for you」／14.オスカー／15.ベルナール／16.エルンスト／....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2016/01/27