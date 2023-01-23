『SKIP HOPSKIPHOP プレイマット ツリートップフレンズ・アクティビティジム/パステルグレー TYSH307275【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 16時 17分に出品され04月27日 16時 17分に終了予定です。即決価格は7,999円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SKIP HOPSKIPHOP プレイマット ツリートップフレンズ・アクティビティジム/パステルグレー TYSH307275



【商品説明】

・対象年齢 :0月以上



【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 47.75 cm

奥行 : 60.20 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。