『ハイテック OMPホビー キャノピー(グリーン)(M2/Ｖ2/EXP) OSHM2101【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 17時 42分に出品され04月21日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラジコンパーツ、アクセサリー

【商品名】

ハイテック OMPホビー キャノピー(グリーン)(M2/Ｖ2/EXP) OSHM2101



【商品説明】

・キャノピー（グリーン）



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。