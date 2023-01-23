『FUKUMARU 犬猫用スタンド付きセラミック食器、15度の角度つき、ペット用竹製スタンド付き食器、猫、犬、ペット、猫用、犬用、ペット用、食【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 02時 46分に出品され03月30日 02時 46分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FUKUMARU 犬猫用スタンド付きセラミック食器、15度の角度つき、ペット用竹製スタンド付き食器、猫、犬、ペット、猫用、犬用、ペット用、食



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 31.40 cm

奥行 : 40.90 cm

重量 : 1.51 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。