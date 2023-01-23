『猫 ベッド ラタン 夏用 ペットベッド ドーム型 丸 猫 ペットマット ハンギングチェア コンパクト 洗える クッション付 キャットハウス ハンギング ニャンモック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 22時 08分に出品され04月13日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【素材】籐素材、籐織りで籐表面の滑らかさをアップし、ペットの肌や髪へのダメージを軽減。

【安定】純粋な手織り、クリアな質感、安定したベースを防止し、インナークッションはスポンジベルベットを使用し、快適で健康的、底の楕円形のデザイン、より耐久性があります。

【多目的】ペットベッドは猫、子犬、その他のペット（ネズミやウサギなど）に適しています。該当するシーンは、屋内、屋外、バルコニー、寝室、ドッグカフェです。