『La-Luz (ラ・ルース) リブクロック レクタングル 107353【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 06時 00分に出品され03月16日 06時 00分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

La-Luz (ラ・ルース) リブクロック レクタングル 107353



【商品説明】

・サイズ：約W29.5 D4 H23



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。