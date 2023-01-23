『arena(アリーナ)50th anniversary You made競泳水着 トレーニング用メンズ TOUGH SUIT ショートボック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 02時 08分に出品され03月20日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ)50th anniversary You made競泳水着 トレーニング用メンズ TOUGH SUIT ショートボック
【商品説明】
・カラー：ブラック×Fイエロー(BKKY)
・サイズ：SSサイズ
・シリーズ名 :TOUGHSUIT
・対象 :メンズ
・素材 :ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 31.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7998円
54 入札履歴
終了
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