『arena(アリーナ)50th anniversary You made競泳水着 トレーニング用メンズ TOUGH SUIT ショートボック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 02時 08分に出品され03月20日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ)50th anniversary You made競泳水着 トレーニング用メンズ TOUGH SUIT ショートボック



【商品説明】

・カラー：ブラック×Fイエロー(BKKY)

・サイズ：SSサイズ

・シリーズ名 :TOUGHSUIT

・対象 :メンズ

・素材 :ポリエステル



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。