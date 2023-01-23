『SIDASシダス インソール ゴルフ用 ゴルフプラス XS 20110160 ブルー XS(22.0cm-23.0cm)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 36分に出品され03月24日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIDASシダス インソール ゴルフ用 ゴルフプラス XS 20110160 ブルー XS(22.0cm-23.0cm)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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XS

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XS(22.0cm-23.0cm)