『ハイテック HS-5645MG 12.1kg/0.18s 35645 サーボ【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 06時 01分に出品され04月27日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ハイテック HS-5645MG 12.1kg/0.18s 35645 サーボ



【商品説明】

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 4.83 cm

横幅 : 5.33 cm

奥行 : 6.35 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。