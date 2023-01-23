『ハイテック HS-5645MG 12.1kg/0.18s 35645 サーボ【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 06時 01分に出品され04月27日 06時 01分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハイテック HS-5645MG 12.1kg/0.18s 35645 サーボ
【商品説明】
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 4.83 cm
横幅 : 5.33 cm
奥行 : 6.35 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
G-FORCE ジーフォース Multi Warming System G0148
¥ 7995
ISDT 608AC LiPo充電器 放電器 デュアルバランスリポバッテリーチャージャー AC 50W DC 200W 8A 1-6S Li-Ion N
¥ 7993
ISDT 608AC LiPo充電器 放電器 デュアルバランスリポバッテリーチャージャー AC 50W DC 200W 8A 1-6
¥ 7993
BETAFPV LiteRadio 2 SE 2.4GHZ 8CHプロポ送信機 技適認証済み 初心者向け Frsky D16/Frsky D
¥ 7992
HOBBYWING QuicRUN-10BL120-SENSORED BEC内蔵3A/6V1/10用
¥ 7991
DUBRO ハンド燃料ポンプ 911 - Kwik Fill Fuel Pump DUBP0911
¥ 7991
アルミ製 フロント ショート ロアAアームセット YD-2/YD4用 Y2-008FSC
¥ 7989
RCモーター、RCボートモーター、4極12スロット100cm用RcボートRCボートRcボートモーターRcブラシレスモーターRcボートブラシレ
¥ 7988
Redcatレーシング平歯車ユニット 並行輸入
¥ 7987
RCロボットホイール、RCロボット用のゴールドナット付きアルミ合金全方向性メカナムホイールは、任意の角度で直線斜め横0半径回転
¥ 7984
三和電子機器 SGS-01D 車用ジャイロ 107A54195A
¥ 7984
Lifehead 68mm オンロードタイヤとホイール 1/10 RC オンロード ツーリング ドリフトカー HSP タミヤ XV01 TT01 TT02B HPI 京商 FAZER MK2 /12mm Hex
¥ 7980
Lifehead 70mm OD On Road Rubber Tires＆ Wheels for 1/10 RC Rally Car HPI Ken Blocks Tamiya XV01 TT01 TT02B Kyosho FAZER MK2 Lc Racing PTG HSP RGT RC
¥ 7980
Globact RCタイヤ 4個 高性能 108mm ショートコーストラックタイヤ Traxxas スラッシュタイヤ ホイールリム付き 1/10 Traxxas Hsp Redcat Rc4wd Tamiya Axial SC
¥ 7980
Yowoo 2パック LiPoバッテリー 14.8V 2600mAh 130C 4S グラフェンバッテリー XT60プラグ for RC Evader BXカートラックトラギーRC飛行機ヘリコプター
¥ 7980
Du-Bro 550TL 5-1/2 Diameter Treaded Lightweight Wheel
¥ 7980
R334SBS 00107141-3
¥ 7980
タミヤ ホップアップオプションズ No.1894 OP.1894 タミヤ ブラシレスモーター 02 センサー付 17.5T 54894
¥ 7979
落札価格7998円
764 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！