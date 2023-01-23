『パズル セット はずる(HUZZLE) キャスト ((レベル3) 6種セット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 52分に出品され03月29日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジグソーパズル
【商品名】
セット はずる(HUZZLE) キャスト ((レベル3) 6種セット)
【商品説明】
・セット内容:はずる(HUZZLE) キャスト ドルチェ×1/はずる(HUZZLE) キャスト オーギア×1/はずる(HUZZLE) キャスト ジー＆ジー×1/はずる(HUZZLE) キャスト ビオロン×1/はずる(HUZZLE) キャスト ギャラクシー×1/はずる(HUZZLE) キャスト スター×1
・仕様:難易度：3(6段階中)/対象年齢：6歳以上
・材質:亜鉛合金
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 910.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7998円
913 入札履歴
終了
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