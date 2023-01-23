『guzzini グッチーニ サーモジャグ 保温卓上ポット レッド 22410065 1000ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 20時 16分に出品され03月24日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:径16×21×高さ24cm
本体重量:880g
素材・材料:中瓶のガラス/ほうけい酸ガラス 胴部・フタ/メタクリル樹脂 AS樹脂 ポリプロピレン
原産国:イタリア
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落札価格7998円
785 入札履歴
終了
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