『guzzini グッチーニ サーモジャグ 保温卓上ポット レッド 22410065 1000ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 20時 16分に出品され03月24日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:径16×21×高さ24cm

本体重量:880g

素材・材料:中瓶のガラス/ほうけい酸ガラス 胴部・フタ/メタクリル樹脂 AS樹脂 ポリプロピレン

原産国:イタリア