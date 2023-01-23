『ペットテント 室内 室外 犬 テント ベッド 猫 テント 夏 冬 折りたたみ 組み立て簡単 ペットケージ ペットベッド 猫 犬 ベッド クッション 可愛い【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 34分に出品され03月15日 14時 34分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペットテント



半密閉型のデザインは、外風に耐え、ペットを安心させ、ペットのライフスタイルや現代の家庭生活に適したデザインです。







サイズ：



Lサイズ：75*66*50CM（推奨体重15kg以下）







適用対象



小型犬、中型犬、大型犬、猫適応。



※適応サイズはあくまで目安です。ペットのサイズを確認し、ご使用ください。







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