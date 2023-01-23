『キャットタワー 突っ張り おしゃれ スリム 全面麻紐 全高233-263cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 16時 08分に出品され05月16日 16時 08分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
おすすめポイント
小さな猫ちゃんの遊びに一層安心感を与える突っ張り型
調節部分には、金属製のネジ部品がむき出しにならないよう、柔らかい布カバーを付けます。
高いところが大好きなネコちゃんに大歓迎！
上り下りしやすい階段を設置。
狭いところが大好きな猫ちゃんに隠れ家をご用意！
贅沢のハンモックでニャンコがゆったりリラックスできます。
左右二つのニャンモックを設置、手で簡単に方向を変えられます。
全面麻紐で一層楽しく！
マイクロベルボア生地なので、ふわふわで触り心地いい！
2?3匹飼いに最適なサイズ
お手入れ
掃除機やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。
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落札価格7998円
915 入札履歴
終了
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