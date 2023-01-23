キャットタワー 突っ張り おしゃれ スリム 全面麻紐 全高233-263cm【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

おすすめポイント

小さな猫ちゃんの遊びに一層安心感を与える突っ張り型

調節部分には、金属製のネジ部品がむき出しにならないよう、柔らかい布カバーを付けます。

高いところが大好きなネコちゃんに大歓迎！

上り下りしやすい階段を設置。

狭いところが大好きな猫ちゃんに隠れ家をご用意！

贅沢のハンモックでニャンコがゆったりリラックスできます。

左右二つのニャンモックを設置、手で簡単に方向を変えられます。

全面麻紐で一層楽しく！

マイクロベルボア生地なので、ふわふわで触り心地いい！

2?3匹飼いに最適なサイズ



お手入れ

掃除機やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。