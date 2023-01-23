『観賞魚の水質浄化安定剤 ミラクルバクテ500ml液体タイプ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 21時 26分に出品され03月26日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,998円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X00GJ2RKJ2



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。