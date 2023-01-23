『CMR 1/18 アウディ クワトロ S1 パイクスピーク 1987 優勝 ダーティ バージョン ワルターロール AUDI QUATTRO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 35分に出品され03月07日 10時 35分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CMR 1/18 アウディ クワトロ S1 パイクスピーク 1987 優勝 ダーティ バージョン ワルターロール AUDI QUATTRO



【商品説明】

・CMR製 1/18スケール

・ダイキャスト製

・ドア開閉



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 16.90 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ CMR

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