『CMR 1/18 アウディ クワトロ S1 パイクスピーク 1987 優勝 ダーティ バージョン ワルターロール AUDI QUATTRO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 35分に出品され03月07日 10時 35分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CMR 1/18 アウディ クワトロ S1 パイクスピーク 1987 優勝 ダーティ バージョン ワルターロール AUDI QUATTRO
【商品説明】
・CMR製 1/18スケール
・ダイキャスト製
・ドア開閉
【サイズ】
高さ : 14.40 cm
横幅 : 16.90 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7997円
294 入札履歴
終了
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