『こだわりの果物屋 紅光静岡産 クラウンメロン 大玉 1玉 (1.4キロ前後) ギフト 果物【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 00時 09分に出品され04月23日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

こだわりの果物屋 紅光静岡産 クラウンメロン 大玉 1玉 (1.4キロ前後) ギフト 果物



【商品説明】

・【保存方法】高温を避けて常温で保存し、お召し上がりの2~3時間前に冷蔵庫で冷やしていただくと一層美味しく召し上がっていただけます。

・【品名】クラウンマスクメロン

・【重量】1玉 1.4kg前後

・商品アピール】東京の有名ホテルなどに納品をしております。最上級のマスクメロンを厳選してお届けします。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。