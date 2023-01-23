『ドギーマン わんちゃんの国産低脂肪牛乳スープごはん ササミと緑黄色野菜入り ８０ｇ×60個(ケース販売)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 35分に出品され04月01日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特長
わんちゃんの国産低脂肪牛乳で作ったウェットタイプの総合栄養食です。
そのままでもお召し上がりいただけますが、トッピングや水分補給にも適しています。
おなかにやさしい乳糖ゼロの「わんちゃんの国産低脂肪牛乳」で作られています。
ササミと緑黄色野菜入りで、バランスよく栄養補給が行えます。
内容量 ８０ｇ
原材料 鶏肉（ササミ、レバー）、小麦粉、わんちゃんの国産低脂肪牛乳、野菜類（グリーンピース、にんじん）、油脂類、調味料、チーズ、ビタミン類、ミネラル類（カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、塩素、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン）
カロリー ７０ｋｃａｌ／１００ｇ
原産国 日本
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※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。
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落札価格7997円
812 入札履歴
終了
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