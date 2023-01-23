『Lausonhouse コットン100％ 掛け布団カバー， プリント掛けカバー ダブル190x210cm YKK全開ファスナー 布袋の包装【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 04時 19分に出品され04月17日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lausonhouse コットン100％ 掛け布団カバー， プリント掛けカバー ダブル190x210cm YKK全開ファスナー 布袋の包装
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7997円
660 入札履歴
終了
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