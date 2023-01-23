『ウォーターサーバー ペットボトル 携帯式ウォーターサーバー 瞬間湯沸かし器 段階水温調節 旅行 出張 卓上 熱湯サーバー ミニ コンパクト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 32分に出品され03月12日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
湯沸かし3秒：ペットボトルの水をわずか3秒でお湯にできる便利でかわいい『ホットウォーターサーバー』の登場です。お湯を沸かす待ち時間が不要、来客したときやちょっと一息つきたいときなど、大活躍。
子供ロックキー熱湯用の給湯ボタンは安全ロック付きなので、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心。
5段階選択可能お湯の温度は25・45・60・80・100熱湯を5段階選べます。わざわざ温度を測る必要もありません。温かい飲み物、熱い飲み物、コーヒー、カップラーメン・スープ・インスタント食品や料理などを作ることができる。
本体サイズ：58*100*185mm
重さ：0.9kg
お湯が出る時間：3秒
定格電圧：110V
定格消費電力：1200W
定格周波数：50Hz・60Hzに対応
水温 5段階：25 45 60 80 100
タンク容量：1500ml（別売り）
セット内容：商品本体*1 電源アダプター*1、*1 ホース*1 収納袋*1
ご注意：輸入品のため、ペットボトルの口に合わない可能性があることをご了承ください。
￥n※大量注文の場合、運送業者の指定及び送
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落札価格7997円
835 入札履歴
終了
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