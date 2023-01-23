『ウォーターサーバー ペットボトル 携帯式ウォーターサーバー 瞬間湯沸かし器 段階水温調節 旅行 出張 卓上 熱湯サーバー ミニ コンパクト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 32分に出品され03月12日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,997円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 湯沸かし3秒：ペットボトルの水をわずか3秒でお湯にできる便利でかわいい『ホットウォーターサーバー』の登場です。お湯を沸かす待ち時間が不要、来客したときやちょっと一息つきたいときなど、大活躍。

子供ロックキー熱湯用の給湯ボタンは安全ロック付きなので、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心。

5段階選択可能お湯の温度は25・45・60・80・100熱湯を5段階選べます。わざわざ温度を測る必要もありません。温かい飲み物、熱い飲み物、コーヒー、カップラーメン・スープ・インスタント食品や料理などを作ることができる。

本体サイズ：58*100*185mm

重さ：0.9kg

お湯が出る時間：3秒

定格電圧：110V

定格消費電力：1200W

定格周波数：50Hz・60Hzに対応

水温 5段階：25 45 60 80 100

タンク容量：1500ml（別売り）

セット内容：商品本体*1 電源アダプター*1、*1 ホース*1 収納袋*1

ご注意：輸入品のため、ペットボトルの口に合わない可能性があることをご了承ください。

￥n※大量注文の場合、運送業者の指定及び送