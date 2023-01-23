『グリップベースD5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 02分に出品され03月24日 18時 02分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリップベースD5



【商品説明】

・寸法：W208.5 x H142.5 x D59.5 mm本体重量：314g（陸上）/ 約175g（水中）本体材質/表面処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、POM 等中国製



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。