『サンワダイレクト ビジネスリュック メンズ 耐水生地＆止水ファスナー 15.6型PC収納 A4対応 通勤 200-BAGBP023WP【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 48分に出品され03月27日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シンプル&フラットデザインの ビジネスリュック です。 表面には耐水TPUコーティングを使用し、水や汚れに強くなっています。ファスナーは水の侵入を防ぐ効果もあるすっきりしたデザインの止水ファスナーを採用しています。 リュックベルトにはチェストベルト付きです。また蒸れを防ぐメッシュクッション付きです。リュックベルトは、使用しない時に背面に収納可能です。 収納物を整理できるよう、パソコン収納部・メイン収納部、フロント収納部と3つのルームに分かれています。小物の整理もしっかりできる充実した内装ポケットを装備しています。 スーツケースに取付可能なキャリーサポーター付きです。

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耐水生地＆止水ファスナー

15.6型PC収納

A4対応

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