『[ピラルク] リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 20L 柄A：迷彩 Free【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 35分に出品され03月26日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材=PVCターポリン ポリエステルPVCラミネート 生産国=中国 【商品コード】327870003
・メイン収納 取り外し可能インナーバッグ付属(ポケット×2 ジップポケット×1 ペンポケット×1 キーフック×1)
・フロント ロゴプリント AIR ALVE マルチホルダー
・サイド リフレクタープリント
・容量 20L
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落札価格7996円
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終了
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