『七五三結び帯（帯飾り付） (千歳緑)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 19分に出品され03月14日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・帯巾約18cm 結び部分約32x32cm ・7歳用
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落札価格7996円
114 入札履歴
終了
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