『パーソンズ リュック R-SN01 メンズ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 20分に出品され04月11日 16時 20分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パーソンズ リュック R-SN01 メンズ ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップなし
・タテ40cmxヨコ33cmxマチ13cm
・ポケットの数:9(外側4/内側5)
・留め具の種類: マグネット
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・重量:800g
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7995円
113 入札履歴
終了
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