『パーソンズ リュック R-SN01 メンズ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 16時 20分に出品され04月11日 16時 20分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パーソンズ リュック R-SN01 メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・タテ40cmxヨコ33cmxマチ13cm

・ポケットの数:9(外側4/内側5)

・留め具の種類: マグネット

・耐水性能なし

・表地: ナイロン

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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