『フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 07時 16分に出品され04月28日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,995円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー



【商品説明】

・サイズ：24 X 30 X 74 CM (W-H-L)

・ショルダーストラップ付

・ラケット6本収納可能

・荷室：2ルーム+サイドポケット



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。